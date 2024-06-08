Экономист: «В социальной сфере индексация пенсий уменьшит текучесть кадров»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Александра Беглова индексировать пенсии работающим пенсионерам Работник психоневрологического интерната рассказала о влиянии индексации пенсий работающим пенсионерам на функциональность социальных учреждений.
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