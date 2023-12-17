Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: западные «рецепты» не сработают против России

Путин: западные «рецепты» не сработают против России

Методы «западных элит» по обрушению экономики, социальной сферы и политической системы в России и дестабилизации российского общества никогда не смогут возыметь успех в отношении нашей страны, заявил президент России Владимир Путин.

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