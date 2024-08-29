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«Пора гнать его из России!»: Силиконовый «голыш» Филипп Киркоров славно повеселился на «Новой волне» и спел песню, подаренную Пугачёвой. Доколе?

«Пора гнать его из России!»: Силиконовый «голыш» Филипп Киркоров славно повеселился на «Новой волне» и спел песню, подаренную Пугачёвой. Доколе?

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Увы, вместо того чтоб раз и навсегда забыть про этого урода, такие статьи делают филе-гандону очередную рекламу.
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1 час.
Виктор Бакин
Этот армяшка уже всех за долбал!
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31 мин.
николай николай
Типичный ЛГБТ шник .
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13 мин.

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