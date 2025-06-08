Дело экс-сенатора от Тульской области Савельева рассмотрят в закрытом режиме

Уголовное дело бывшего сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого Следственным комитетом России в подготовке убийства своего делового партнера, будет рассмотрено присяжными, в закрытом режиме для обеспечения безопасности.
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