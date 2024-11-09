Зеленскому нельзя оставаться во главе государства, считает депутат Рады.Депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал худший сценарий для Украины.
"Выбора не будет": В Верховной раде назвали худший сценарий для Украины
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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17 час.
ВК
Валерий Каплун
Уход Зелика-ну и что? Ведь запад не отказывается от войны и собирается продолжать ее до последнего украинца и возможно распада ЕС. А слушать Трампа-себя не уважать, тот еще демагог. Остается одно, бить бандеровцев и дальше.
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16 час.
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