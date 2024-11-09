Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Соломон
    Это нужно читать так: Северная Корея вошла в состав России полным составомКорейский козырь ...
  • Валерьян Смогловский
    Маленькие. Зато много. И. БАБЛА. БольшеРусских упекли в ...
  • Николай Арзамасцев
    Не надо ничего отрицать, наоборот пустить слух, что Ын обещал четыре миллиона штурмовиков, а прислал всего два!Путин узаконил ра...

"Выбора не будет": В Верховной раде назвали худший сценарий для Украины

"Выбора не будет": В Верховной раде назвали худший сценарий для Украины

Зеленскому нельзя оставаться во главе государства, считает депутат Рады.Депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал худший сценарий для Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
17 час.
ВК
Валерий Каплун
Уход Зелика-ну и что? Ведь запад не отказывается от войны и собирается продолжать ее до последнего украинца и возможно распада ЕС. А слушать Трампа-себя не уважать, тот еще демагог. Остается одно, бить бандеровцев и дальше.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх