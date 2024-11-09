"Выбора не будет": В Верховной раде назвали худший сценарий для Украины

...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...

ВК

Валерий Каплун

Уход Зелика-ну и что? Ведь запад не отказывается от войны и собирается продолжать ее до последнего украинца и возможно распада ЕС. А слушать Трампа-себя не уважать, тот еще демагог. Остается одно, бить бандеровцев и дальше.