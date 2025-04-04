В Курской области украинский дрон тяжело ранил 21-летнюю девушку

Рассказываем все подробности. Хинштейн обратился к жителям с призывом избегать посещения приграничных территорий: «Ситуация остаётся напряжённой, любые поездки в эти районы сопряжены с реальным риском для жизни! Проявите ответственность — берегите себя и своих близких».