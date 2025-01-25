В Крыму стартовали масштабные учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.
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