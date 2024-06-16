🌹 продолжение "розовой темы", но уже из Кисловодска 🗺 "Долина роз", курортный парк, г. Кисловодск, 15 июня 2024 г.
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🌹 продолжение "розовой темы", но уже из Кисловодска 🗺 "Долина роз", курортный парк, г. Кисловодск, 15 июня 2024 г.