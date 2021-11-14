Мбаппе забил четыре гола, Франция и Бельгия вышли на ЧМ-2022, Мичков превзошел Овечкина

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Трехцветные забили восемь мячей Казахстану в отборе на чемпионат мира В субботу в Европе определились еще две сборные, досрочно оформившие путевки на чемпионат мира 2022 года в Катаре.