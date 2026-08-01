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Газета.ру

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В России с 1 сентября можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

В России с 1 сентября можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

C 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева, пишет РИА Новости.

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