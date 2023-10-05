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Сначала вооружались против русских, а теперь просят вернуть всё обратно: Тайный пункт договора с НАТО оставил финнов ни с чем

Сначала вооружались против русских, а теперь просят вернуть всё обратно: Тайный пункт договора с НАТО оставил финнов ни с чем

В Финляндии вдруг осознали, что их фактически затянули в финансовую кабалу. Запад так распинался, ярко и красочно разрисовывал членство в НАТО, что забыл упомянуть одну важную деталь - после вступления в альянс придется кратно увеличить своих расходы на оборону.

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