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Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в интервью «Известиям» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.

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