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Царьград

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Дело о смертельном ДТП возле пермского ЦУМа поступило в суд

Дело о смертельном ДТП возле пермского ЦУМа поступило в суд

Первое судебное заседание по делу состоится 27 июня.Уголовное дело в отношении водителя, который 3 марта насмерть сбил девушку возле ЦУМа, поступило в Ленинский районный суд Перми.

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