Оценка SHIB упала ниже критического порога $0,000005, торгуясь примерно на уровне $0,00000495. Это снижение выявило медвежьи настроения на рынке в краткосрочной перспективе, что очевидно на ежедневных, 4-часовых и еженедельных графиках, которые показывают постоянное давление продаж.
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