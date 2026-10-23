Оценка SHIB упала ниже критического порога $0,000005, торгуясь примерно на уровне $0,00000495. Это снижение выявило медвежьи настроения на рынке в краткосрочной перспективе, что очевидно на ежедневных, 4-часовых и еженедельных графиках, которые показывают постоянное давление продаж.