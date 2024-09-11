45-летняя Елена Летучая показала фигуру в облегающей спортивной форме

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в облегающей форме для фитнеса. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).