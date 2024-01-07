Египет надеется на продолжение туристического потока из России

В свете последних событий, связанных с встречей министра иностранных дел Египта Самеха Шукри и его российского коллеги Сергея Лаврова на Российско-Арабском форуме сотрудничества, МИД Египта выразил надежду на сохранение туристического потока из России.
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