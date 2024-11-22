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Гороскоп

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Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 25 ноября - 1 декабря

Ignio.com Весы. Еженедельный эротический гороскоп за 25 ноября - 1 декабря

Посредственный и даже серый период. Серые люди, мутные разговоры, скучные объятия… Как вам это все надоело… Но ведь калейдоскоп вашей жизни встряхиваете вы сами – и никто вам не мешает встретить новый день – сегодня в полночь – где-нибудь в необычном месте? Например, в лесби/гей-клубе, а то и в стриптиз-баре… .

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