Медсестры были ранены в результате атаки киевского БПЛА на больницу в ЛНР

В результате атаки киевского БПЛА ранения получили две медсестры Кременской центральной городской многопрофильной больницы, заявила 3 июня министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко в своем Телеграм-канале.
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