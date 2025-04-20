Volkswagen выпустит автомобили с искусственным интеллектом: ИИ будет отвечать за автономное вождение

VW делает ставку на автономное вождение — на крупнейшем в мире автомобильном рынке, рынке Китая. Компания готовит новый пакет систем помощи водителю на основе ИИ, подкрепленный собственным чипсетом для электромобилей следующего поколения.
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