Роднина заявила, что ей безразличны Игры-2024 без России

МОК сделал все, чтобы предстоящие Игры были максимально странными.фото: duma.gov.ru--> Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не будет следить за Олимпийскими играми в Париже без российских атлетов.