Роднина заявила, что ей безразличны Игры-2024 без России

МОК сделал все, чтобы предстоящие Игры были максимально странными.фото: duma.gov.ru--> Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не будет следить за Олимпийскими играми в Париже без российских атлетов.
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