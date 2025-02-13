Слух: Galaxy S26 Ultra получит кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч

Политика как она есть

Портал GizmoChina сообщил, что Samsung начнёт внедрять в свои смартфоны кремний-углеродные аккумуляторы (Si/C), следуя тренду китайских производителей смартфонов, которые всё чаще используют такие батареи, чтобы увеличить время работы устройств.