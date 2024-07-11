Представлено второе поколение кроссовера MG HS[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Принадлежащая китайскому концерну SAIC марка MG привезла на Фестиваль скорости в Гудвуде не только концептуальное электрическое купе Cyber GTS, но и куда более прозаический серийный автомобиль — кроссовер MG HS второго поколения.