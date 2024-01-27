Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Откуда такая прелесть? Интерьерные вещи ручной работы, сделают любой дом неповторимым. Но насколько все это практично?

Откуда такая прелесть? Интерьерные вещи ручной работы, сделают любой дом неповторимым. Но насколько все это практично?

Ковровая техника - рукоделие, которое я пока не освоила, но очень хочу когда нибудь сделать что-то подобное.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
красота какая
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15 час.
анна такшиетова
Я делала ковры такой иглой ,один весит у меня над кроватью уже больше 15 лет , с изнанки я пришила ткань и покрыла клеем .
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11 час.

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