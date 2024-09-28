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Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 октября, приведут к росту цен на автомобили всех сегментов, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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