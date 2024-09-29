Минздрав: прививаться от гриппа необходимо с сентября и до начала эпидемии

Организм вырабатывает иммунитет через 14 дней после вакцинации Прививать от гриппа следует с сентября и до начала эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после вакцинации, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.