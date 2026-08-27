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Роб Смедли: Ferrari должна использовать командную тактику в пользу Хэмилтона

FerrariБывший инженер Ferrari Роб Смедли считает, что Скудерия должна сделать ставку на Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул 2026 года и при необходимости использовать Шарля Леклера для максимизации результатов команды.

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