В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении участника преступного сообщества, который планировал сбывать героин

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении участника сообщества, который в конце 2008 начале 2009 годов осуществлял незаконный сбыт наркотического средства кустарного изготовления на территории г.
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