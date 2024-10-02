ИИ научился моделировать сложные движения рук для создания нейропротезов

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали искусственный интеллект (ИИ), который точно моделирует сложные движения человеческой руки, решая давнюю проблему в нейробиологии и биомедицинской инженерии.
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