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ИИ научился моделировать сложные движения рук для создания нейропротезов

ИИ научился моделировать сложные движения рук для создания нейропротезов

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали искусственный интеллект (ИИ), который точно моделирует сложные движения человеческой руки, решая давнюю проблему в нейробиологии и биомедицинской инженерии.

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