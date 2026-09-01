ПСБ внедрил универсальный QR-код для платежей по всей России

Промсвязьбанк внедрил универсальный QR-код для проведения платежей в России. Новый сервис будет доступен через мобильное приложение, эквайринговые терминалы и системы электронной коммерции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В элитных пельмен...
- В Краснодаре убер...
- Чтобы не стать из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым