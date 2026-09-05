Путин отметил отвагу и героизм москвичей в зоне СВО

Десятки тысяч москвичей проявляют отвагу и героизм в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины Москвы в концертном зале «Зарядье».
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а как же из других регионов? не герои?