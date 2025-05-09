Все, что вы обсуждаете в кабинете врача, не должно выходить за его пределы. Согласно медицинской этике, доктор не может делиться с посторонними диагнозом пациента, его жалобами, а также другой личной информацией.
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