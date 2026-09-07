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Директора симферопольской торговой фирмы будут судить за невыплату зарплаты

Директора симферопольской торговой фирмы будут судить за невыплату зарплаты

В Симферополе после вмешательства следственных органов полностью погашен долг по зарплате, который образовался из-за неправомерных действий руководителя местной торговой компании.

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