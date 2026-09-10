Умер Барри Мелроуз. Экс-защитнику с 300 матчами в НХЛ было 70 лет

Бывший защитник клубов НХЛ и аналитик на телевидении Барри Мелроуз умер в возрасте 70 лет. Мелроуз покинул ESPN в 2023 году после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона.
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