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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Роналду идеален». Мартинес после гола Криштиану Польше

Сборная Португалии одержала победу со счетом 3:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций. Роналду отличился забитым голом в первом тайме и был заменен на 63-й минуте.

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