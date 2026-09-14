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Нижегородская правда

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Строительство нового производства началось на территории ОЭЗ «Кулибин»

Строительство нового производства началось на территории ОЭЗ «Кулибин»

Инвестор приступил к строительству производства емкостного и газоразделительного оборудования на территории государственной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске.

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