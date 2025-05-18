«Насколько мы знаем, мы ведём переговоры не с Британией» — Посольство России о комментариях Стармера

«Насколько мы знаем, мы ведём переговоры не с Британией» — Посольство России о комментариях СтармераРоссийское посольство в Великобритании отреагировало на высказывания премьер-министра страны Кира Стармера о переговорах в Стамбуле.
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