Это возмутительно! Россия "продолжает экономически задабривать население"

А вы согласны терпеть снижение качества жизни ради поддержки нацизма? - вот вопрос, который напрашивается в ответ на ТГ-запись анонимного украинского блогера по поводу снижения коммунальных тарифов на освобожденных от нацистов территориях Украины.
А вы согласны терпеть снижение качества жизни ради поддержки нацизма? - вот вопрос, который напрашивается в ответ на ТГ-запись анонимного украинского блогера по поводу снижения коммунальных тарифов на освобожденных от нацистов территориях Украины.
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