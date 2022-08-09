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Это возмутительно! Россия "продолжает экономически задабривать население"

Это возмутительно! Россия "продолжает экономически задабривать население"

А вы согласны терпеть снижение качества жизни ради поддержки нацизма? - вот вопрос, который напрашивается в ответ на ТГ-запись анонимного украинского блогера по поводу снижения коммунальных тарифов на освобожденных от нацистов территориях Украины.

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