Поче­му Трамп отка­зал­ся от идеи пере­ми­рия на Укра­ине? Что Трамп мог про­дать аме­ри­кан­ским ста­рым эли­там? Поче­му Лон­дон теря­ет управ­ля­е­мость? И какие зада­чи Лон­дон ста­вит перед Укра­и­ной и Изра­и­лем? Трамп, цена бензина и отказ от перемирия на Украине Трамп отка­зал­ся от идеи пере­ми­рия на Укра­ине из-за пози­ции по уда­рам по рос­сий­ским НПЗ.