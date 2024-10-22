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«Известия»: в России введут гибкое нормирование числа парковок у домов

«Известия»: в России введут гибкое нормирование числа парковок у домов

В России могут изменить число парковок у жилых домов. Сократить норму по количеству парковочных мест на участках под многоэтажную застройку министерству строительства поручили к декабрю 2025 года, сообщили «Известия».

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Обожаю чос про парковочные места в жилых застройках. Строители вместе с главами областей, городов и районов наеб... всех покупателей этих &quot;золотых&quot; (по другому не напишешь) как и куда хотят, даже не зная про статьи СП 42.13330.2016. А там ясно написано: ...................Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода правил (таблица 11.8 и приложение Ж). При наличии региональных нормативов градостроительного проектирования следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями. Таблица 11.8 Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру 1 Бизнес-класс 2,0 2 Стандартное жилье 1,2 3 Муниципальный 1,0 4 Специализированный 0,7 ................... и даже эти нормы никогда не исполняются..... Нет в России пока управленцев городов которые бы пнули таких застройщиков под зад до Уэлена. Пусть там многоквартирки стоят........ для белых мишек..............
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