«Известия»: в России введут гибкое нормирование числа парковок у домов

Дмитрий Гурин

Обожаю чос про парковочные места в жилых застройках. Строители вместе с главами областей, городов и районов наеб... всех покупателей этих "золотых" (по другому не напишешь) как и куда хотят, даже не зная про статьи СП 42.13330.2016. А там ясно написано: ...................Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода правил (таблица 11.8 и приложение Ж). При наличии региональных нормативов градостроительного проектирования следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями. Таблица 11.8 Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру 1 Бизнес-класс 2,0 2 Стандартное жилье 1,2 3 Муниципальный 1,0 4 Специализированный 0,7 ................... и даже эти нормы никогда не исполняются..... Нет в России пока управленцев городов которые бы пнули таких застройщиков под зад до Уэлена. Пусть там многоквартирки стоят........ для белых мишек..............