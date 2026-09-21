Агрессивный петербуржец угодил в отдел полиции за пьяные угрозы о расправе. Потерпевший — 40-летний врач скорой, ночью 21 сентября прибывший в квартиру на проспекте Наставников.
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