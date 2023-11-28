Счетная палата проверит, куда потратили деньги власти "замерзающих" районов на Алтае

Такое поручение контрольному органу дали депутаты АКЗС Счетная палата проверит эффективность использования средств, которые Алтайский край выделил на ремонт объектов теплоснабжения и ЖКХ Славгорода, Каменского и Хабарского районов.
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