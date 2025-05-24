Трамп сократил штат Совета нацбезопасности, уволив 100 сотрудников

Свыше 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) отправлены в административный отпуск. Так проходит реструктуризация ведомства под руководством временного советника по национальной безопасности и госсекретаря США Марко Рубио.
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