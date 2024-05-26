Ученые из "Сириуса" создают новый класс антибактериальных лекарств Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний ученые федеральной территории разрабатывают вместе с коллегами из Китая.
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Ученые из "Сириуса" создают новый класс антибактериальных лекарств Новые подходы к лечению инфекционных заболеваний ученые федеральной территории разрабатывают вместе с коллегами из Китая.