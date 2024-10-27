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В Палестине обвинили Израиль в создании препятствий президенту Аббасу в посещении сектора Газа

В Палестине обвинили Израиль в создании препятствий президенту Аббасу в посещении сектора Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас полон решимости посетить сектор Газа, где с осени прошлого года продолжается интенсивный вооруженный конфликт, однако ему мешают израильские власти и продолжающиеся там боевые действия, сообщил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш на площадке саммита БРИКС в Казани.

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