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Города Челябинской области стали лидерами УрФО по качеству медицинских услуг

Города Челябинской области стали лидерами УрФО по качеству медицинских услуг

Высокие оценки получили два южноуральских мегаполиса. Телеграм-канал «Глав.Индекс» ранжировал города Уральского федерального округа по качеству медицинских услуг.

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