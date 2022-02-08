Города Челябинской области стали лидерами УрФО по качеству медицинских услуг

Высокие оценки получили два южноуральских мегаполиса. Телеграм-канал «Глав.Индекс» ранжировал города Уральского федерального округа по качеству медицинских услуг.
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