В Москве в мае не выявили ни одного случая штамма коронавируса FLiRT

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Специалисты не выявили случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT среди москвичей в мае, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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