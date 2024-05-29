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В Москве в мае не выявили ни одного случая штамма коронавируса FLiRT

В Москве в мае не выявили ни одного случая штамма коронавируса FLiRT

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Специалисты не выявили случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT среди москвичей в мае, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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