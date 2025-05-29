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С начала года в Россию въехали почти 900 граждан Евросоюза

С начала года в Россию въехали почти 900 граждан Евросоюза

РИА Новости: С начала 2025 года в Россию для обучения приехали 883 гражданина ЕС Почти 900 жителей Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года, чтобы здесь обучаться.

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