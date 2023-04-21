Михалков заявил о трагичном положении Пугачевой и других бежавших звезд

Никита Михалков посочувствовал знаменитостям, бросившим родную страну. Никита Михалков Pravda Komsomolskaya/Russian LookНесколько часов назад в театре «Россия» прошла торжественная церемония открытия 45-го Московского международного кинофестиваля.
Никита Михалков посочувствовал знаменитостям, бросившим родную страну. Никита Михалков Pravda Komsomolskaya/Russian LookНесколько часов назад в театре «Россия» прошла торжественная церемония открытия 45-го Московского международного кинофестиваля.
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