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Парламентская газета

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Минцифры предложило дополнительные меры соцподдержки военкоров

Минцифры предложило дополнительные меры соцподдержки военкоров

Минцифры подготовило предложения, направленные на социальную поддержку военных корреспондентов. Предлагается ввести звание «ветеран военной журналистики», увеличить компенсацию раненым сотрудникам СМИ, а также установить федеральные единовременные выплаты.

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