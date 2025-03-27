Минцифры предложило дополнительные меры соцподдержки военкоров

Минцифры подготовило предложения, направленные на социальную поддержку военных корреспондентов. Предлагается ввести звание «ветеран военной журналистики», увеличить компенсацию раненым сотрудникам СМИ, а также установить федеральные единовременные выплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии