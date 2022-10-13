80% хлопка в китайском Синьцзяне в этом году соберут машины

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в этом году вступил в период масштабной уборки хлопка, и ожидается, что машины выполнят более 80% работ по сбору хлопка, сообщили местные власти, передает 12 октября агентство Синьхуа.